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Кремль не считает, что низкие темпы вакцинации от коронавируса выражают недоверие к власти

Как считает представитель Кремля, чтобы объяснить причины такого поведения граждан, нужен более подробный и развернутый разговор

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. В Кремле не считают, что несоблюдение коронавирусных ограничений и низкие темпы вакцинации в РФ являются выражением недоверия к власти. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами в пятницу.

"Нет, отнюдь", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как считает представитель Кремля, чтобы объяснить причины такого поведения, нужен более подробный и развернутый разговор, который не получится провести в привычном формате конференц-кола.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Попова: обязательную вакцинацию от COVID-19, как в Москве, могут ввести в других регионах
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