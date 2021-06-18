Кремль не считает, что низкие темпы вакцинации от коронавируса выражают недоверие к власти

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. В Кремле не считают, что несоблюдение коронавирусных ограничений и низкие темпы вакцинации в РФ являются выражением недоверия к власти. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами в пятницу.

"Нет, отнюдь", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как считает представитель Кремля, чтобы объяснить причины такого поведения, нужен более подробный и развернутый разговор, который не получится провести в привычном формате конференц-кола.