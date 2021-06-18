КОММУНАРКА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел новый детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке, где будет оказываться профильная медицинская помощь детям с одного месяца до 18 лет. Мишустина сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, главврач больницы Денис Проценко.

Премьер осмотрел три этажа корпуса, ему показали приемное отделение с изолированными боксами, отделение реанимации и интенсивной терапии, эндоскопическую операционную, кабинет УЗИ, палаты.

"Медицинская логистика - самое главное", - заметил премьер. Собянин согласился с этим, отметив, что при правильной маршрутизации пациенты выздоравливают в три раза быстрее.

Мишустин указал на особую роль, которую больница в Коммунарке сыграла в борьбе с пандемией коронавируса. "Вы добились больших результатов", - обратился глава правительства к медперсоналу больницы. "Сегодня я слышал, около 40 тыс. человек прошло через Коммунарку, абсолютное большинство выздоровело", - сказал премьер. При этом Проценко уточнил, что на данный момент в больнице с учетом временного ковидного госпиталя находятся 2 200 пациентов с коронавирусом.

Расширения в больнице

Глава правительства заметил, что "на пандемии жизнь не останавливается". Он также ознакомился с планом расширения госпиталя в Коммунарке.

"Сегодня подробно говорили о том, что создание центра компетенций всех медицинских услуг в одной точке - это правильный, международный, мировой путь, которому, в том числе, следует Москва, и который вы эффективно реализуете здесь, на базе Коммунарки", - отметил Мишустин.

Проценко на макете продемонстрировал главе правительства перепрофилированный ковидный госпиталь, который начал работать 1 марта 2020 года, патологоанатомическое отделение, которое обладает возможностью прижизненной диагностики и мощной гистологической базой. Также он рассказал о новом детском инфекционном отделении, будущем перинатальном центре и детском стационаре. "Все это даст возможность еще раз собрать сюда центр компетенций как всей стране, так и москвичам, которые будут обращаться за услугами в этот центр", - высказал мнение Мишустин.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что "вся вторая очередь больницы будет введена до конца года". По его словам, первый пациент прибудет в инфекционный корпус, который посетил Мишустин, в ноль часов 19 июня.

"Четыре корпуса, которые здесь еще будут введены, - это еще где-то порядка 60 тыс. кв. метров. Всего будет 160 кв. метров. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля начала строиться в таком объеме многофункциональном", - уточнил мэр столицы. По словам Собянина, в этой новой больнице будет все - начиная от лечения сердечно-сосудистых заболеваний до родильного и инфекционных отделений.

Собянин добавил, что также на базе больницы появится шестой онкологический центр. "Практика показала, что это самая лучшая система, когда на одной площадке расположены все виды медицинской помощи, все направления, потому что человек, особенно при онкологических заболеваниях, у него могут быть осложнения самые разные - и с сердцем, и с желудком, и с легкими", - добавил мэр Москвы, подчеркнув важность наличия полного круга специалистов в одном месте.

Собянин также обратил внимание на то, что корпус в Коммунарке изначально был спроектирован с точки зрения правильного выстраивания маршрутизации пациента. Именно поэтому корпус скорой помощи встроен прямо в больницу. "Человек, попадая в больницу, сразу проходит быструю диагностику, срочное лечение оперативное, если ему необходимо, и либо переходит в амбулаторное лечение, либо в стационар поступает. Это увеличивает производительность таких больниц практически в два раза", - заключил глава города.

О детском инфекционном корпусе

Корпус расположен на территории больничного комплекса в Коммунарке. В конце мая этого года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ожидается, что прием пациентов начнется 19 июня. Корпус является первым на территории детским инфекционным стационаром, где будут оказывать всю необходимую специализированную медицинскую помощь.

В корпусе в режиме 24/7 заработает экспресс-лаборатория, оборудовано 40 мельцеровских боксов в соответствии с современными стандартами инфекционных клиник, корпус оборудован новейшей медицинской техникой, созданы условия для проведения экстренной и неотложной помощи детям при инфекционных заболеваниях. Каждая палата корпуса оснащена инфузионными комплектами для проведения терапии, а также медицинскими консолями для обеспечения оперативной подачи сжатых медицинских газов. В каждой палате есть многофункциональные кровати с электроприводом, кнопками вызова медицинского персонала, телевизор, душ и санузел, палаты и боксы для детей оснащены мультимедийными планшетами.