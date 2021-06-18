В СПЧ приветствуют решение президента отклонить закон о правилах цитирования для СМИ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение президента РФ Владимира Путина отклонить закон об ужесточении правил цитирования для СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ в пятницу.

"Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере с самого начала возражала против этого законопроекта, подразумевающего ответственность не только редакции, но и главного редактора, причем задним числом. Если, к примеру, два года назад где-то был опубликован фейк, а газета перепечатала его со ссылкой, то главный редактор налетал на большой штраф. Президент дал сигнал, мы этим удовлетворены. Возможно, он прислушался к мнению СПЧ", - приводятся слова члена Совета Леонида Никитинского в сообщении.

В свою очередь член Совета Ева Меркачева отметила, что в настоящее время журналисты с трудом могут исполнять свои функции, "поскольку над ними дамокловым мечом висит закон о фейках". "В СПЧ обращались десятки региональных изданий, которые получали огромные штрафы за распространение достоверной информации, которую местные чиновники объявляли фейком. В случае принятия законопроекта, который ужесточает ответственность, на деятельности многих медиа можно было бы поставить крест", - считает она.

Меркачева выразила надежду, что после решения президента наложить вето на закон оживится диалог между государством и обществом. "Президент не просто заступился за журналистику как таковую, он дал сигнал: государству нужен диалог с обществом, никто, кроме журналистов, не способен его обеспечить", - подчеркнула она.

В четверг президент РФ Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон, согласно которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня.