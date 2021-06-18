"Делимобиль" снизит стоимость поездок для пассажиров, которые едут на вакцинацию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Делимобиль" снизит на 70% стоимость поездок для пассажиров, которые едут на вакцинацию в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис каршеринга "Делимобиль" с сегодняшнего дня будет предоставлять 70% скидку по фикс-тарифу на поездки в московские поликлиники, осуществляющие прививки от COVID-19", - сообщили там.

Отмечается, что горожанам, решившим сделать прививку, необходимо будет выбрать один из 25 пунктов вакцинации и указать в приложении его адрес в качестве конечной точки маршрута для применения скидки. Выбранные поликлиники и центры вакцинации расположены в каждом районе города и, что немаловажно, не требуют прикрепления к данному медицинскому учреждению или прописки в районе. Для записи по телефону нужен только номер полиса ОМС.

"Делимобиль" был запущен в 2015 году, в настоящее время сервис доступен в 10 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Самару и Тольятти, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Тулу. Суммарно автопарк сервиса превышает 16 тыс. автомобилей, а количество пользователей превышает - 5,5 млн человек.