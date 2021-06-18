В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для нескольких категорий жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области в пятницу опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю 2021 года среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

"Руководителям государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19", - говорится в опубликованном документе.

В постановлении также отмечается, что к 1 сентября вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 80% государственных гражданских служащих региона и муниципальных служащих. "Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Ленинградской области обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе путем предоставления работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительного дня отдыха в день, следующий после для вакцинации с сохранением среднего заработка", - отмечается в постановлении.

Кроме того, сообщается, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в регионе в соответствии с постановлением главного санитарного врача Ленинградской области с 1 сентября этого года при наличии менее чем у 80% работников организаций документов, подтверждающих прохождение вакцинации, им запрещается осуществлять свою деятельность. В частности, речь идет о заведениях общепита, салонах красоты, парикмахерских, детских развлекательных центрах, музеях и ряде других.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 46 997 человек, выздоровели 43 908, умерли 1 637. За минувшие сутки в регионе выявили 111 случаев заражения.