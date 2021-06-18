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Депутаты приняли закон о выплатах в 1 млн рублей участковым врачам в Тамбове и Мичуринске

На выплаты из областного бюджета до конца года направят 16 млн рублей

ТАМБОВ, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы приняли в окончательном чтении законопроект о единовременных выплатах в 1 млн рублей участковым врачам в Тамбове и Мичуринске, направленный на устранение дефицита кадров в системе здравоохранения региона, сообщает корреспондент ТАСС.

До настоящего времени стимулирующие выплаты в Тамбовской области могли получить только врачи, трудоустроенные по программе "Земский доктор" в городах и поселках с населением менее 50 тыс. человек. Лечебные учреждения Тамбова и Мичуринска к ним не относятся. В связи с этим губернатор Александр Никитин выступил с инициативой распространить подобную практику на эти города, испытывающие дефицит кадров.

"Выплата будет составлять 1 млн рублей, претендовать на нее смогут специалисты, нехватка которых особенно остро ощущается в таких городах, как Тамбов и Мичуринск. Это участковые терапевты и участковые педиатры. По официальным данным, в 48 врачах этих специальностей нуждаются поликлиники Тамбова и Мичуринска. Принятый сегодня закон как раз и направлен на устранение дефицита кадров в системе здравоохранения региона", - сказал в ходе заседания председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

До конца этого года из областного бюджета на эти цели выделят 16 млн рублей. Программа поддержки участковых терапевтов и педиатров Тамбова и Мичуринска продлится до конца 2023 года. Всего региональные власти планируют выделить из бюджета на стимулирующие выплаты этим специалистам 48 млн рублей.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичТамбовская область
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