Роспотребнадзор не рекомендует проводить голосование на придомовых территориях в 2021 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор не рекомендует в сентябре проводить голосование на придомовых территориях, поскольку это может способствовать росту заболеваемости. Об этом в пятницу заявила глава ведомства Анна Попова.

"Опыт показал, что придомовое голосование ведет порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время, и такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали", - сказала она на заседании ЦИК России.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования, 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.