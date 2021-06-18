{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле - Попова.

Новость дополняется

Роспотребнадзор не рекомендует проводить голосование на придомовых территориях в 2021 году
По словам главы ведомства Анны Поповой, это может способствовать росту заболеваемости COVID-19
Читать полностью