В Амурской области ужесточат контроль за золотодобытчиками из-за загрязнения рек

ТАСС, 18 июня. Власти Амурской области ужесточат контроль за компаниями, добывающими золото, из-за большого количества случаев загрязнения рек. Об этом сообщил в пятницу глава региона Василий Орлов на своей странице в Instagram.

"Ситуация, которая складывается сейчас, меня абсолютно не устраивает. Выдача лицензий компаниям с уставным капиталом в 20 тыс. рублей, которые потом исчезают, ничего не рекультивировав, бросив опасные сооружения - недопустима. Мы уже направили обращение о внесении соответствующих изменений в законодательство. Я считаю, что нам нужно жестко реагировать на безответственность добывающих компаний. Для действующих предприятий мы будем ужесточать контроль", - написал Орлов, добавив, что отрасль золотодобычи рентабельна, поэтому у компаний есть возможность нормализовать работу и не нарушать экологию.

По данным с сайта WWF, на Амурскую область, согласно первым результатам космического мониторинга загрязнения рек при добыче россыпного золота 2021 года, приходится 21 из 31 выявленных во всем бассейне Амура случаев загрязнения и 687 км участков загрязненных рек из 926 км, обнаруженных во всех регионах. Количество и суммарная протяженность загрязненных участков рек в области в два раза превосходит суммарные показатели Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев и Еврейской автономии вместе взятых. Мониторинг проводят при поддержке WWF России в рамках проекта "Люди-природе".

При этом количество случаев загрязнения в Приамурье в сравнении с результатами первого месяца мониторинга прошлого года уменьшилось. Оно сократилось примерно на 30%, а протяженность загрязненных участков - почти наполовину. Этому способствовала работа по выявлению нарушений и привлечению нарушителей к ответственности, которая была проведена приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора и министерством природных ресурсов Амурской области.

В сообщении WWF отмечается, что основная проблема с загрязнением рек в регионе заключается в выдаче большого количества лицензий, в первую очередь предназначенных для поиска новых месторождений золота, но часто используемых золотодобытчиками для прикрытия нелегальной разработки россыпных месторождений. Обеспечить постоянный контроль и надзор за деятельностью всех золотодобывающих предприятий сложно.

По информации министерства природных ресурсов региона, в Амурской области действует около 1400 лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота, из которых более 800 - лицензии на поиск.