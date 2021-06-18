В больницах Москвы плановую помощь будут оказывать только привитым пациентам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Больницы в Москве временно будут оказывать плановую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса. Исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера - уже почти 200. В связи с этим для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. <…> Новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи", - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, при этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией. Кроме того, в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространства.

Уточняется, что экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме.

"У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода", - подчеркивается в материале.