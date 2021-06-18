Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу снизился до 25%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Популяционнный иммунитет к новому штамму коронавируса в Москве снизился более, чем вдвое - с 60% до 25%. Этим обусловлен взрывной рост заболеваемости и госпитализаций, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост [ заболеваемости и госпитализаций], такая динамика ", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он добавил, что ранее популяционный иммунитет к коронавирусу в столице составлял 60%, что должно было прекратить или точно замедлить эпидемию.

Накануне он сообщил, что заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса. По его словам, это значительно осложняет эпидемическую и экономическую ситуацию, а также саму борьбу с эпидемией. Отмечается, что порядка 1,5 млн москвичей получили оба компонента вакцины от COVID-19.

"У нас популяционный иммунитет так называемый, который имеет защиту от вируса, был на уровне 60% - это и переболевшие, и тяжело и бессимптомно, но все равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину - уже сегодня 1,5 млн [человек]", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Сделать прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".