Попасть на личный прием к мировым судьям Москвы временно смогут только привитые от ковида

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мировые судьи в Москве будут проводить личный прием только для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции или получивших справку о наличии антител. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Мосгорсуде.

"Личный прием граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов (в том числе представителей средств массовой информации), временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител", - сказали в Мосгорсуде.

Там уточнили, что процессуальные документы люди всегда могут подать дистанционно, воспользовавшись услугами почтовой связи или личным кабинетом на портале mos-sud.ru. В Мосгорсуде также заверили, что все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием.

"Вход в здания судебных участков осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) и возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. На судебных участках следует соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнули в Мосгорсуде.

Как уточнили в Мосгорсуде, в случае необходимости ознакомиться с материалами дела, получить заверенные судом копии судебных решений, исполнительные листы и иные документы посетителям следует заранее согласовать время посещения суда с сотрудниками канцелярий по телефонам, указанным на интернет-страницах судебных участков.

"В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры могут быть частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно", - заключили в Мосгорсуде.