Silver Mercury ХХ1: как индустриальная премия разрослась до масштабного фестиваля

Премия Silver Mercury - главная составляющая фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях и его кульминация. В рамках конкурса рекламные агентства представляют свои лучшие проекты, а эксперты эти работы оценивают. Награды, в отличие от 2020-го, в этом году вновь вручались очно: церемония проходила 26–27 мая в киноконцертном зале "Мир" на Цветном бульваре.
Количество конкурсных блоков в 21-м сезоне увеличилось с трех до шести: оценивали стратегию, брендинг, креативную идею, диджитал-кампанию, PR- и ивент-кампанию и маркетинговую кампанию. Всего номинаций внутри блоков было 88.
Такое большое количество номинаций - одна из причин того, что в 21-м сезоне организаторы получили рекордное число работ - 664. По итогам оценки эксперты отобрали из них чуть больше половины: в шорт-лист попало 360 заявок. Главная тема рекламных кампаний этого года - социальность, ковид ожидаемо повлиял на повестку.
Над тем, чтобы оценить каждую работу, 360 членов жюри Silver Mercury XX1 работали четыре дня. Обсуждение и защита проектов проходила дистанционно, оффлайн только награждали победителей.
"Пандемийный год помог Silver Mercury технологически сделать шаг на одну ступеньку вверх. Во-первых, на моей памяти, это год с самым большим количеством подач и соответственно награжденных работ. Во-вторых, бросается в глаза большое количество инновационных и технологичных кейсов. Ну и самое главное, - самый диверсифицированный состав жюри за все годы - эксперты, соответствующие разным областям и по-разному способные взглянуть на проект. Это делает оценку работ не просто серебряной, а практически бриллиантовой", - рассказал управляющий партнер Re:evolution Иван Сиденко, входивший в состав жюри.
По итогам 21-го сезона Silver Mercury жюри присудило 34 золотые награды. Как отмечает президент фестиваля Михаил Симонов, организаторам удалось выйти на новый уровень и достичь важных практических результатов.
Инструментариум Silver Mercury
Однако Silver Mercury - это не только премия, но и многочисленные мероприятия, которые объединяют специалистов и экспертов, формируют актуальную повестку и помогают выявить направления, в которых будет развиваться индустрия. Вручению наград в этом году предшествовало два дня фестивальной программы "Инструментариум Silver Mercury ХХ1" в Технопарке "Сколково".
Организаторы особенно позаботились о том, чтобы формат мероприятий отвечал времени и трендам. Программа включала SMM-батлы, митапы, прожарку, хакатоны и презентацию проектов в формате печа-куча. Повестка тоже была актуальной: участники обсуждали эффективные инструменты продвижения в 2021 году, взрывной PR, шоу-бизнес и телекоммуникации, распределения рекламных бюджетов в кризис.
Причем участвовали в лекциях, воркшопах и дискуссиях представители не только рекламной сферы, но и смежных творческих профессий: режиссеры, модельеры, архитекторы и художники. Получился диалог на пересечении разных профессиональных сфер, направленный на то, чтобы лучше понять рекламный рынок в 2021 году.
Помимо основной фестивальной программы, на протяжении всего года Silver Mercury проводил множество значимых образовательных проектов. В начале сезона одной из своих ценностей фестиваль объявил инвестиции в человеческий капитал. В рамках этой задачи состоялась серия открытых брейн-сторм сессий: "Как собрать креативные таланты вокруг вашего бренда?", на которых креаторы обсуждали, какова природа таланта, как взаимодействовать с творческими людьми и собрать лучшую креативную команду. Мероприятие курировал тренер и партнер Школы инноваций ИКРА Иван Дьяченко.
В феврале стартовал цикл дискуссионных лекций Silver Mercury insight for Skolkovo Technopark. На лекциях эксперты обсуждают со слушателями важные для индустрии вопросы: влияние отдельных маркетинговых дисциплин, рекламных инструментов и технологий на позиционирование и продвижение технологических стартапов, связь маркетинга с другими направлениями креативных индустрий, например литературой, урбанистикой и спортом. Пока из десяти мероприятий состоялось четыре.
Всероссийский молодежный конкурс Young Mercury, проведенный совместно с Институтом Бизнеса и Дизайна, предоставил участникам возможность посоревноваться со студентами топовых учебных заведений, выступить перед экспертами, поработать над брифами известных брендов.
Наконец, каждые две недели в формате online-вебинаров с ноября по март проходили бизнес-завтраки Silver Mercury. На них победители прошлого сезона рассказывали о своих успехах и трудностях, с которыми столкнулись при подаче работ.
Таким образом Silver Mercury сумел выйти за рамки профессиональной премии и превратился в важную площадку для рекламного и маркетингового сообщества, где обмениваются опытом, получают знания и находят партнеров для сотрудничества. Подробнее узнать о фестивале и премии, а также ознакомиться со списком победителей можно на сайте Серебряного Меркурия.