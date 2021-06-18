Silver Mercury ХХ1: как индустриальная премия разрослась до масштабного фестиваля

Фестиваль Silver Mercury - одно из крупнейших в России мероприятий в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций - в этом году вернулся в оффлайн и достиг рекордных масштабов: только церемонию награждения победителей профессиональной премии посетило более тысячи человек, а заявок на участие в конкурсе было в полтора раза больше, чем до этого.

Премия Silver Mercury - главная составляющая фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях и его кульминация. В рамках конкурса рекламные агентства представляют свои лучшие проекты, а эксперты эти работы оценивают. Награды, в отличие от 2020-го, в этом году вновь вручались очно: церемония проходила 26–27 мая в киноконцертном зале "Мир" на Цветном бульваре. Количество конкурсных блоков в 21-м сезоне увеличилось с трех до шести: оценивали стратегию, брендинг, креативную идею, диджитал-кампанию, PR- и ивент-кампанию и маркетинговую кампанию. Всего номинаций внутри блоков было 88. Такое большое количество номинаций - одна из причин того, что в 21-м сезоне организаторы получили рекордное число работ - 664. По итогам оценки эксперты отобрали из них чуть больше половины: в шорт-лист попало 360 заявок. Главная тема рекламных кампаний этого года - социальность, ковид ожидаемо повлиял на повестку.

В этом году мы предложили коллегам создать номинацию Best Performance Campaign, чтобы актуализировать и общий посыл, и содержание фестиваля, а ещё дать возможность клиентам и агентствам показать свои работы именно в области измеримого маркетинга. При чем тут перформанс на фестивале креативно-медийных индустрий? На примере сотен наших клиентов могу сказать, что запрос „Дайте больше перформанса” звучит все чаще. Причем даже от тех клиентов, кто раньше такими вопросами не интересовался. Клиент хочет платить за результат! Надеюсь, это направление в рамках фестиваля будет укрепляться: и с точки зрения качества проектов, и с точки зрения состава судей. И в итоге превратится в полноценное комьюнити, которое серьезно повлияет на развитие нашего рынка. Евгений Жуков коммерческий директор Kokoc Group

Над тем, чтобы оценить каждую работу, 360 членов жюри Silver Mercury XX1 работали четыре дня. Обсуждение и защита проектов проходила дистанционно, оффлайн только награждали победителей. "Пандемийный год помог Silver Mercury технологически сделать шаг на одну ступеньку вверх. Во-первых, на моей памяти, это год с самым большим количеством подач и соответственно награжденных работ. Во-вторых, бросается в глаза большое количество инновационных и технологичных кейсов. Ну и самое главное, - самый диверсифицированный состав жюри за все годы - эксперты, соответствующие разным областям и по-разному способные взглянуть на проект. Это делает оценку работ не просто серебряной, а практически бриллиантовой", - рассказал управляющий партнер Re:evolution Иван Сиденко, входивший в состав жюри. ​​​По итогам 21-го сезона Silver Mercury жюри присудило 34 золотые награды. Как отмечает президент фестиваля Михаил Симонов, организаторам удалось выйти на новый уровень и достичь важных практических результатов.

Мне звонят члены жюри с просьбой дать телефон того или иного агентства, работа которого восхитила, с целью пригласить их в тендер. А когда таких случаев полтора десятка, то приходит осознание, что мы формируем, влияем на рынок. Я уверен, что следующей сезон вызовет не меньше восхищенных комментариев и деловых результатов! Михаил Симонов президент Silver Mercury

Инструментариум Silver Mercury Однако Silver Mercury - это не только премия, но и многочисленные мероприятия, которые объединяют специалистов и экспертов, формируют актуальную повестку и помогают выявить направления, в которых будет развиваться индустрия. Вручению наград в этом году предшествовало два дня фестивальной программы "Инструментариум Silver Mercury ХХ1" в Технопарке "Сколково". Организаторы особенно позаботились о том, чтобы формат мероприятий отвечал времени и трендам. Программа включала SMM-батлы, митапы, прожарку, хакатоны и презентацию проектов в формате печа-куча. Повестка тоже была актуальной: участники обсуждали эффективные инструменты продвижения в 2021 году, взрывной PR, шоу-бизнес и телекоммуникации, распределения рекламных бюджетов в кризис. Причем участвовали в лекциях, воркшопах и дискуссиях представители не только рекламной сферы, но и смежных творческих профессий: режиссеры, модельеры, архитекторы и художники. Получился диалог на пересечении разных профессиональных сфер, направленный на то, чтобы лучше понять рекламный рынок в 2021 году.

Описание Инструментариум Silver Mercury ХХ1 © Silver Mercury

Помимо основной фестивальной программы, на протяжении всего года Silver Mercury проводил множество значимых образовательных проектов. В начале сезона одной из своих ценностей фестиваль объявил инвестиции в человеческий капитал. В рамках этой задачи состоялась серия открытых брейн-сторм сессий: "Как собрать креативные таланты вокруг вашего бренда?", на которых креаторы обсуждали, какова природа таланта, как взаимодействовать с творческими людьми и собрать лучшую креативную команду. Мероприятие курировал тренер и партнер Школы инноваций ИКРА Иван Дьяченко. В феврале стартовал цикл дискуссионных лекций Silver Mercury insight for Skolkovo Technopark. На лекциях эксперты обсуждают со слушателями важные для индустрии вопросы: влияние отдельных маркетинговых дисциплин, рекламных инструментов и технологий на позиционирование и продвижение технологических стартапов, связь маркетинга с другими направлениями креативных индустрий, например литературой, урбанистикой и спортом. Пока из десяти мероприятий состоялось четыре.

Описание Insight Skolkovo © Silver Mercury

Всероссийский молодежный конкурс Young Mercury, проведенный совместно с Институтом Бизнеса и Дизайна, предоставил участникам возможность посоревноваться со студентами топовых учебных заведений, выступить перед экспертами, поработать над брифами известных брендов. Наконец, каждые две недели в формате online-вебинаров с ноября по март проходили бизнес-завтраки Silver Mercury. На них победители прошлого сезона рассказывали о своих успехах и трудностях, с которыми столкнулись при подаче работ.

Описание Бизнес-завтрак Silver Mercury © Silver Mercury