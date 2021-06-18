Хорватия снимет некоторые ограничительные меры с 1 июля

ЗАГРЕБ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Хорватии с июля снимут ряд ограничений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране. С 1 июля будут введены послабления на количество посетителей и время проведения массовых мероприятий при условии наличия у участников цифрового сертификата, сообщает в пятницу национальное информационное агентство Хина со ссылкой на заявление Национального штаба гражданской защиты.

"Основная суть заключается в еще большей открытости, которая подразумевает возможность для привитых, переболевших или имеющих отрицательный тест на коронавирус граждан участвовать в мероприятиях, придерживаясь минимальных ограничений или вовсе без них", - заявил вице-премьер правительства республики, министр внутренних дел, глава Национального штаба гражданской защиты Давор Божинович. Уточняется также, что у организаторов таких мероприятий будет доступ к мобильному приложению, через которое они смогут считывать QR-код с цифрового сертификата. Вместе с тем Божинович подчеркнул, что "во всех остальных случаях, когда COVID-статус не будет контролироваться у посетителей, сохранится лимит до 100 посетителей и до 24 часов длительности проводимого мероприятия".

Хорватия стала первой страной Европейского союза, которая успешно провела пилотное испытание системы цифровых сертификатов вакцинации, она начала работу 1 июня. По словам вице-премьера правительства республики, министра внутренних дел Давора Божиновича, система успешно генерирует QR-коды для всех трех типов сертификатов - о вакцинации, тестировании, а также факте перенесенного заболевания. Программное обеспечение позволяет обмениваться технической информацией с другими странами - членами ЕС.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрированы 359 031 заболевших, 350 163 инфицированных выздоровели, 8 168 заразившихся умерли, тестирование прошли 2 101 829 человек. К настоящему времени 1,43 млн человек были вакцинированы по крайней мере одной дозой, из которых 836,4 тыс. человек привиты обеими.