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Почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен мутировавший индийский штамм

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Мутировавший штамм называют "дельта", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последние данные, которые мы получили - 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, - для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, сила мутировавшого штамма является причиной "взрывного, просто огромного" роста госпитализаций. "То есть, по сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю. Причем, с более тяжелыми последствиями. <…> Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - заключил мэр.

Накануне он сообщил, что порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня. Это соответствует мощности больницы в Коммунарке. Собянин уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число достигнет максимального значения в 24 тыс.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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