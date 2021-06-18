Эксперт: резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ должен стимулировать людей прививаться

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили 17 262 случая заражения в сутки, это максимум с 1 февраля, в Москве - 9 056 заболевших ковидом, что стало максимумом с начала пандемии.

"Распространяется вариант этого вируса - более заразный. Скорее всего, это вариант индийского вируса. И он дает такую высокую заразность. Это большой подъем. Очень неприятные цифры. Это должно народ стимулировать вакцинироваться", - сказал собеседник агентства.

При этом вирусолог положительно оценил принятые в ряде регионов страны меры профилактики коронавирусной инфекции, решения о введении ограничений на массовых мероприятиях, обязательную вакцинацию ряда категорий граждан. Он выразил уверенность, что все эти меры пойдут на пользу борьбы с эпидемией, но главным средством защиты от вируса эксперт назвал вакцинацию.

"Очень простую меру нужно предпринять - нужно как можно больше людей провакцинировать. Нужно, чтобы люди осознали, что это главное средство защиты, главный способ борьбы с эпидемией, и пошли вакцинироваться. Вот это очень важно. И прививались при этом проверенными вакцинами", - подчеркнул Альтштейн. Он отметил, что вакцина "Спутник V" проверена на трех стадиях клинических испытаний и ее эффективность оценена.

Когда ожидать спад заболеваемости

Снижения темпов заболеваемости, по его словам, можно ожидать при условии вакцинации 50-60% населения через полтора месяца после прохождения полного курса прививок.

"Если мы провакцинируемся, примерно через две-три недели после второй вакцинации пойдет снижение. Это займет время. Процесс вакцинации же достаточно длительный: 21 день проходит после первой инъекции, потом вторая инъекция. И полный иммунитет достигается где-то еще через три недели. То есть через полтора месяца после вакцинации пойдет серьезный спад. Если люди будут прививаться, даже не обязательно все, даже если привьется 50-60%, уже будет сильная поддержка", - заявил специалист.

Спад может произойти и раньше при принятии серьезных противоэпидемических мер, добавил он. "Дело в том, что вакцина - не единственный способ бороться с эпидемией, противоэпидемические меры очень важны, и отношение населения к возможности заразиться тоже очень важно. Если люди на это не обращают внимания, считают, что вируса вообще нет, и ведут себя вольно и свободно, то будет рост", - отметил собеседник агентства.

Альтштейн также не советует пренебрегать мерами профилактики уже переболевшим людям. "Я бы им [переболевшим коронавирусной инфекцией] сильно рисковать и демонстрировать противоэпидемическое такое пренебрежение не рекомендовал. Они тоже должны оберегаться, потому что и повторные случаи бывают, люди могут ошибаться, что они действительно переболели. Поэтому нужно тоже вести себя сдержанно", - подчеркнул вирусолог.