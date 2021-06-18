Омбудсмены рассказали, как в регионах РФ стимулируют вакцинацию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Введение дополнительных выходных, розыгрыши автомобилей, бонусы и "мягкое" убеждение должны стимулировать массовую вакцинацию в регионах России. В то же время к самому процессу вакцинирования следует по примеру Москвы привлекать не только государственные, но частные медицинские организации, считают опрошенные ТАСС региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

После этого аналогичное решение об обязательной вакцинации части работающего населения приняли в других регионах - Московской области, Кемеровской области, на Сахалине, в ряде других субъектов РФ заявили о проработке такого вопроса.

Автомобиль в подарок

По словам бизнес-омбудсмена в Ленинградской области Елены Рулевой, в вопросе вакцинации населения регион "идет по пути мягкого убеждения". "Пока речь идет о стимулировании, а не о запретах. Правительство региона отменило ограничения по наполняемости для общественного питания и бьюти-индустрии, если сотрудники организации привиты. Сроки установлены до сентября, однако требования к количеству вакцинированных выше, чем в Москве - 80%", - поделилась она.

Бизнес-омбудсмен в Челябинской области Александр Гончаров отметил, что на крупных предприятиях региона добровольная "вакцинация идет, и массового недовольства нет". Он убежден, что предложенная нашим губернатором Алексеем Текслером мера - дополнительный выходной день после вакцинации - "активизирует прививочный процесс".

В ряде других регионов власти и бизнес мотивируют сотрудников и клиентов к вакцинации, предоставляя скидки и преференции для тех, кто получил сертификат о прививке. Например, в Семилукском муниципальном районе Воронежской области власти проведут розыгрыш автомобиля "Лада Гранта" среди жителей, которые вакцинируются от коронавируса. Итоги лотереи подведут 1 сентября 2021 года, работники администрации не участвуют в розыгрыше.

В то же время, как считает бизнес-омбудсмен в Алтайском крае Андрей Осипов, для стимулирования вакцинации среди работающего населения, кроме розыгрышей призов, необходимо вводить "более решительные ужесточения" для тех, кто отказывается вакцинироваться. "Например, по выплате пособий по временной нетрудоспособности, как при бытовых травмах. То есть не оплачивать больничный лист невакцинированным при заболевании коронавирусом", - пояснил он.

Также Осипов высказался за привлечение к процессу вакцинации частных медицинских организаций, как это сделано в Москве: "именно они могли бы взять на себя выездную вакцинацию на предприятиях".

Бизнес в регионах - за вакцинацию

Бизнес-омбудсмен в Новосибирской области Николай Мамулат рассказал, что в регионе был проведен мониторинг отношения бизнеса к обязательной вакцинации - "она не получила отрицательной оценки, более того, бизнес видит в обязательной вакцинации возможность избежать ограничений и локдауна". В Оренбургской области не зафиксировали "ни одного обращения от предпринимателей, связанного с давлением на бизнес в плане принуждения к вакцинированию сотрудников", заявил региональный бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко рассказала, что в последнее время в ее аппарат "даже обращаются представители бизнеса с вопросами об организации мобильных бригад для вакцинации и круглосуточных пунктов вакцинации". "Наш бизнес прекрасно понимает, что это нужно делать и готов делать шаги навстречу", - заверила она.