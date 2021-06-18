В Думу внесли законопроект о повышении возраста приобретения газового и сигнального оружия

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении возраста приобретения газового, спортивного и сигнального оружия с 18 до 21 года, документ опубликован в пятницу в думской электронной базе данных.

Проектом закона также предлагается повысить до 21 года возраст приобретения холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами или казачьей формой. Одновременно предлагается закрепить, что для приобретения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для самообороны гражданин должен иметь в собственности огнестрельное оружие ограниченного поражения (например, пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) не менее пяти лет.

Законопроектом также предлагается повысить до 21 года возрастную планку для приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, однако Госдума уже приняла такой закон в среду. Прежде закон "Об оружии" устанавливал такое ограничение только для гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.