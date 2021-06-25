Она сжимала кольцо блокады: 80 лет назад Финляндия вступила в войну против СССР

Этот противник Советского Союза был готов воевать на пределе своих сил. Открыв фронт в июне 1941 года, Финляндия поставила под ружье больше, чем кто-либо из государств — участников войны: 17,5% своего населения. 80% от среднего ежегодного призыва (17 тыс. финских солдат) погибли до конца 1941 года, а мобилизация остальных (вплоть до 70% сельских тружеников и 50% рабочих) полностью обескровила экономику. Неудивительно, что Хельсинки нуждались в быстрой победе и очень рассчитывали на немцев.
После их поражения под Москвой Финляндия вынужденно изменила тактику: перешла к затяжной обороне, продолжая помогать Германии в блокаде Ленинграда, удерживая мирное население в концентрационных лагерях и оккупируя Советскую Карелию. В эти месяцы Хельсинки допускали сепаратные переговоры, отвергая при этом мысль о возвращении к предвоенным границам. Вывело финнов из войны только продвижение советских войск в 1944 году.
Финляндия вооружается
Решая, на чью сторону встать во Второй мировой, финская республика имела перед собой три примера: нейтральную Швецию, позволившую Германии использовать свои железные дороги, сдавшуюся после шести часов сопротивления Данию и навязавшую гитлеровцам многомесячную борьбу Норвегию. Хельсинки выбрали свой собственный путь: активную военную помощь Третьему рейху, оказавшись в рядах его союзников на особом положении — единственной демократической державой. Несходство ценностей не помешало финнам договориться с Гитлером о послевоенном обеспечении своего "жизненного пространства", включавшего советские Карелию, Кольский полуостров и часть Ленинградской области с границей, проведенной по устью Невы. Соглашения заключили уже к декабрю 1940 года, когда фюрер нацистов объявил своим генералам, что те смогут координировать с Хельсинки действия по плану "Барбаросса". С этого времени началось постепенное развертывание немецкой военной инфраструктуры на финской территории, продлившееся до самого нападения на СССР.
Раздражение, толкнувшее Суоми в лагерь нацистов, не оправдывалось, но объяснялось событиями отдаленного прошлого. В 1809 году Финляндия вошла в состав России, а спустя два года к ее административным границам присоединили Выборгскую губернию, завоеванную у Швеции еще Петром Первым в XVIII веке. Добившись независимости в 1917-м, Финляндия отделилась вместе с исторически доставшейся ей территорией. Двумя десятилетиями позже Зимняя война 1939–1940 годов завершилась возвращением Выборга, с чем в Хельсинки мириться не собирались. Финны рассуждали о "войне-продолжении", помощь для ведения которой рассчитывали получить на стороне. После оккупации Германией Дании и Норвегии в 1940 году Финляндия, еще колебавшаяся между немцами и британцами, сделала свой выбор в пользу первых.
Гитлеровцы сполна воспользовались согласием Хельсинки сотрудничать. 22 июня Германия атаковала СССР с расположенных в Финляндии аэродромов, минировала воды Финского залива и организовала на севере отправку диверсантов. Хельсинки участвовали в этом по мере сил: часть подрывников были финнами, подводные лодки Суоми подключились к минированию, а флот финской республики высадился на демилитаризованных Аландских островах, где арестовали советских дипломатов. Удовлетворенный этим содействием Адольф Гитлер 22 июня провозгласил братство по оружию между Финляндией и Третьим рейхом. В СССР потребовали объяснений. Финляндия от них отказалась. В Москве ответили бомбардировками аэродромов, использовавшихся люфтваффе, что в Хельсинки назвали актом агрессии — официальным объявлением войны. Точки над i были стремительно расставлены. Впрочем, для начала боевых действий у Финляндии все уже давно было готово.
Блицкриг по-фински
Первые попытки вторгнуться в Советскую Карелию финская республика предпринимала еще в 1920-е годы, когда 6 тыс. ее добровольцев поддержали сепаратистские волнения, развернувшиеся под занавес Гражданской войны. Идея расширить свои границы на восток продолжила витать в воздухе и между войнами. Ее поддерживал военачальник Карл Маннергейм — в прошлом российский генерал, а затем отец независимой Финляндии, в 1941 году обозначивший свои цели так: "не вкладывать свой меч в ножны, пока Беломорская Карелия не станет свободной".
Этим не ограничилось. После захвата Выборга финское наступление выплеснулось в Южную Карелию, где быстро подошло к Петрозаводску, который пал уже 2 октября 1941 года. Финны рассредотачивались по огромной территории, захватывая один город за другим. После взятия Медвежьегорска им удалось перерезать железнодорожную дорогу Ленинград — Мурманск, использовавшуюся СССР для сообщения с западными союзниками и критически важную для противостояния Гитлеру. Великобритания посчитала себя задетой и объявила Финляндии войну. А США поступили иначе. В конце июня 1941-го поздравили финнов с восстановлением территориальной целостности, и в дальнейшем стороны официально не воевали, хотя дипломатические отношения до 1944 года оставались на грани разрыва.
Испортившая отношения с либеральными демократиями Запада Финляндия все дальше продвигалась на восток, где Германия надеялась привлечь ее к блокаде Ленинграда. В мемуарах маршала Маннергейма можно прочитать, что тот, долго живший в Петербурге и жалевший город, принципиально отверг эти планы. Сведения другого военачальника, генерала Талвелы, отличаются: изначально финское командование не исключало штурма. Возможно, на решимость финнов повлияло поражение гитлеровских войск под Москвой. После него стало ясно, что война затягивается, а ставка Финляндии на сверхмобилизацию не оправдывает себя. Хельсинки приходилось искать свой собственный путь в войне.
Лагерь, голод, оккупация
С начала 1942 года Суоми на оккупированных советских территориях переходит к обороне. Фронт остается неподвижным в течение двух с половиной лет до середины 1944 года. В это время Финляндия продолжает помогать Германии: удерживать транспортные артерии, необходимые для снабжения Ленинграда, обеспечивая его блокаду, запирает Беломорско-Балтийский канал, перерезает Волго-Балтийский водный путь и делает невозможным движение по Кировской железной дороге, ведущей в Мурманск. Позже Маннергейм гордился тем, что финские войска не участвовали в артиллерийских обстрелах сжимавшегося кольцом города, но вряд ли это что-то меняло: зато они способствовали смертям тысяч людей от голода из-за того, что мешали поставкам продовольствия. Кроме того, как позже установили военные историки, артиллерии, способной добивать до Ленинграда, на вооружении у Финляндии недоставало.
В эти месяцы Финляндия обнаруживает себя в необычном положении: она одна из редких воюющих стран, довольных своими успехами, но не знающая, как их удержать. В 1942-м Суоми пробует снять с себя долю военного стресса: вернуть часть призывников к мирной жизни. Для финнов на первый план выходит потенциальная рабочая сила, в том числе и пленные. На занятой территории создается сеть из 11 концентрационных лагерей, куда попадают женщины и дети. Судьба этих людей целиком зависела от этнической принадлежности. Стремясь опереться на карел, финские оккупанты помещали в заточение преимущественно русских. Из приблизительно 100 тыс. славян, остававшихся на оккупированных территориях, узником сделали каждого третьего. Мобилизация финских крестьян в армию вызывала голод, а заключенным хлеб доставался в последнюю очередь. Умерли в застенках рекордно многие — 17% от числа тех, кто в них оказался.
Долгая война завершается
В течение двух лет — с середины 1942 по середину 1944 года — Финляндия давала понять СССР, что готова к переговорам о мире, но на своих условиях, обязательно включавших удержание Выборга. Еще в апреле 1944-го принципиальный отказ вернуться к предвоенным границам получил официальное одобрение в парламенте — Финляндия продолжала оставаться работающей демократией. Тогда же президент республики Ристо Рюти направил послание Гитлеру, в котором торжественно пообещал не заключать сепаратного мира с Советским Союзом. На деле же в эти месяцы Суоми чувствует себя между молотом и наковальней. Резкий разрыв с нацистами мог бы привести к оккупации страны Германией, в то время как переговоры с союзниками стопорились. В Хельсинки вновь не знали, кого выбрать.
Исход затяжной войны решился летом того же года, когда советские войска под командованием генерал-полковника Говорова взяли Выборг. Финляндия продолжила сопротивляться и после этого, опасаясь, что Москва потребует от нее безоговорочной капитуляции. Однако переговоры пошли по благоприятному для финнов сценарию. Финляндию приняли в ряды союзников. Это влияло на многое: например, ей единственной из стран, поддержавших Гитлера, предоставили самой судить своих военных преступников. Одиозного президента Рюти спешно сместили со своего поста, и его место занял Маннергейм. Притом что Советский Союз мог бы предъявить претензии и к этому лидеру, в Кремле от дальнейшей конфронтации предпочли воздержаться.
После выхода Финляндии из войны в стране последовали суды. Основными обвиняемыми на них стали не военные и политики, а сотрудники концентрационных лагерей. С ними финская Фемида обошлась благодушно. Из 1381 фигуранта уголовных дел виновными признали только 723, а 658 оправдали. Оказавшийся в тюрьме президент Рюти (10 лет) отбыл свой срок не до конца. Его амнистию, последовавшую в 1949 году, СССР оставил без внимания.
Возможно, это объяснялось тем, что Кремль принципиально устраивал политический курс, который выбрала для себя послевоенная Финляндия. Далекая от принятия коммунистической модели, северная страна учла опыт двух войн с СССР, включая собственную шоковую сверхмобилизацию 1941 года, — и предпочла никогда больше не следовать этому примеру. С тех пор Хельсинки выступают только за мир — что подтверждает отказ от членства в НАТО. Естественное геополитическое позиционирование, при этом необходимое для того, чтобы следующий русско-финский конфликт никогда не состоялся.
Игорь Гашков