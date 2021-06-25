Она сжимала кольцо блокады: 80 лет назад Финляндия вступила в войну против СССР

Этот противник Советского Союза был готов воевать на пределе своих сил. Открыв фронт в июне 1941 года, Финляндия поставила под ружье больше, чем кто-либо из государств — участников войны: 17,5% своего населения. 80% от среднего ежегодного призыва (17 тыс. финских солдат) погибли до конца 1941 года, а мобилизация остальных (вплоть до 70% сельских тружеников и 50% рабочих) полностью обескровила экономику. Неудивительно, что Хельсинки нуждались в быстрой победе и очень рассчитывали на немцев. После их поражения под Москвой Финляндия вынужденно изменила тактику: перешла к затяжной обороне, продолжая помогать Германии в блокаде Ленинграда, удерживая мирное население в концентрационных лагерях и оккупируя Советскую Карелию. В эти месяцы Хельсинки допускали сепаратные переговоры, отвергая при этом мысль о возвращении к предвоенным границам. Вывело финнов из войны только продвижение советских войск в 1944 году. Финляндия вооружается Решая, на чью сторону встать во Второй мировой, финская республика имела перед собой три примера: нейтральную Швецию, позволившую Германии использовать свои железные дороги, сдавшуюся после шести часов сопротивления Данию и навязавшую гитлеровцам многомесячную борьбу Норвегию. Хельсинки выбрали свой собственный путь: активную военную помощь Третьему рейху, оказавшись в рядах его союзников на особом положении — единственной демократической державой. Несходство ценностей не помешало финнам договориться с Гитлером о послевоенном обеспечении своего "жизненного пространства", включавшего советские Карелию, Кольский полуостров и часть Ленинградской области с границей, проведенной по устью Невы. Соглашения заключили уже к декабрю 1940 года, когда фюрер нацистов объявил своим генералам, что те смогут координировать с Хельсинки действия по плану "Барбаросса". С этого времени началось постепенное развертывание немецкой военной инфраструктуры на финской территории, продлившееся до самого нападения на СССР.

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Раздражение, толкнувшее Суоми в лагерь нацистов, не оправдывалось, но объяснялось событиями отдаленного прошлого. В 1809 году Финляндия вошла в состав России, а спустя два года к ее административным границам присоединили Выборгскую губернию, завоеванную у Швеции еще Петром Первым в XVIII веке. Добившись независимости в 1917-м, Финляндия отделилась вместе с исторически доставшейся ей территорией. Двумя десятилетиями позже Зимняя война 1939–1940 годов завершилась возвращением Выборга, с чем в Хельсинки мириться не собирались. Финны рассуждали о "войне-продолжении", помощь для ведения которой рассчитывали получить на стороне. После оккупации Германией Дании и Норвегии в 1940 году Финляндия, еще колебавшаяся между немцами и британцами, сделала свой выбор в пользу первых. Гитлеровцы сполна воспользовались согласием Хельсинки сотрудничать. 22 июня Германия атаковала СССР с расположенных в Финляндии аэродромов, минировала воды Финского залива и организовала на севере отправку диверсантов. Хельсинки участвовали в этом по мере сил: часть подрывников были финнами, подводные лодки Суоми подключились к минированию, а флот финской республики высадился на демилитаризованных Аландских островах, где арестовали советских дипломатов. Удовлетворенный этим содействием Адольф Гитлер 22 июня провозгласил братство по оружию между Финляндией и Третьим рейхом. В СССР потребовали объяснений. Финляндия от них отказалась. В Москве ответили бомбардировками аэродромов, использовавшихся люфтваффе, что в Хельсинки назвали актом агрессии — официальным объявлением войны. Точки над i были стремительно расставлены. Впрочем, для начала боевых действий у Финляндии все уже давно было готово. Блицкриг по-фински Первые попытки вторгнуться в Советскую Карелию финская республика предпринимала еще в 1920-е годы, когда 6 тыс. ее добровольцев поддержали сепаратистские волнения, развернувшиеся под занавес Гражданской войны. Идея расширить свои границы на восток продолжила витать в воздухе и между войнами. Ее поддерживал военачальник Карл Маннергейм — в прошлом российский генерал, а затем отец независимой Финляндии, в 1941 году обозначивший свои цели так: "не вкладывать свой меч в ножны, пока Беломорская Карелия не станет свободной". Этим не ограничилось. После захвата Выборга финское наступление выплеснулось в Южную Карелию, где быстро подошло к Петрозаводску, который пал уже 2 октября 1941 года. Финны рассредотачивались по огромной территории, захватывая один город за другим. После взятия Медвежьегорска им удалось перерезать железнодорожную дорогу Ленинград — Мурманск, использовавшуюся СССР для сообщения с западными союзниками и критически важную для противостояния Гитлеру. Великобритания посчитала себя задетой и объявила Финляндии войну. А США поступили иначе. В конце июня 1941-го поздравили финнов с восстановлением территориальной целостности, и в дальнейшем стороны официально не воевали, хотя дипломатические отношения до 1944 года оставались на грани разрыва.

Описание Верховный главнокомандующий финской армией Карл Маннергейм, Адольф Гитлер и президент Финляндии Ристо Рюти, Финляндия, 4 июня 1942 года © New York Times Co./Getty Images

Испортившая отношения с либеральными демократиями Запада Финляндия все дальше продвигалась на восток, где Германия надеялась привлечь ее к блокаде Ленинграда. В мемуарах маршала Маннергейма можно прочитать, что тот, долго живший в Петербурге и жалевший город, принципиально отверг эти планы. Сведения другого военачальника, генерала Талвелы, отличаются: изначально финское командование не исключало штурма. Возможно, на решимость финнов повлияло поражение гитлеровских войск под Москвой. После него стало ясно, что война затягивается, а ставка Финляндии на сверхмобилизацию не оправдывает себя. Хельсинки приходилось искать свой собственный путь в войне. Лагерь, голод, оккупация С начала 1942 года Суоми на оккупированных советских территориях переходит к обороне. Фронт остается неподвижным в течение двух с половиной лет до середины 1944 года. В это время Финляндия продолжает помогать Германии: удерживать транспортные артерии, необходимые для снабжения Ленинграда, обеспечивая его блокаду, запирает Беломорско-Балтийский канал, перерезает Волго-Балтийский водный путь и делает невозможным движение по Кировской железной дороге, ведущей в Мурманск. Позже Маннергейм гордился тем, что финские войска не участвовали в артиллерийских обстрелах сжимавшегося кольцом города, но вряд ли это что-то меняло: зато они способствовали смертям тысяч людей от голода из-за того, что мешали поставкам продовольствия. Кроме того, как позже установили военные историки, артиллерии, способной добивать до Ленинграда, на вооружении у Финляндии недоставало.

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В эти месяцы Финляндия обнаруживает себя в необычном положении: она одна из редких воюющих стран, довольных своими успехами, но не знающая, как их удержать. В 1942-м Суоми пробует снять с себя долю военного стресса: вернуть часть призывников к мирной жизни. Для финнов на первый план выходит потенциальная рабочая сила, в том числе и пленные. На занятой территории создается сеть из 11 концентрационных лагерей, куда попадают женщины и дети. Судьба этих людей целиком зависела от этнической принадлежности. Стремясь опереться на карел, финские оккупанты помещали в заточение преимущественно русских. Из приблизительно 100 тыс. славян, остававшихся на оккупированных территориях, узником сделали каждого третьего. Мобилизация финских крестьян в армию вызывала голод, а заключенным хлеб доставался в последнюю очередь. Умерли в застенках рекордно многие — 17% от числа тех, кто в них оказался. Долгая война завершается В течение двух лет — с середины 1942 по середину 1944 года — Финляндия давала понять СССР, что готова к переговорам о мире, но на своих условиях, обязательно включавших удержание Выборга. Еще в апреле 1944-го принципиальный отказ вернуться к предвоенным границам получил официальное одобрение в парламенте — Финляндия продолжала оставаться работающей демократией. Тогда же президент республики Ристо Рюти направил послание Гитлеру, в котором торжественно пообещал не заключать сепаратного мира с Советским Союзом. На деле же в эти месяцы Суоми чувствует себя между молотом и наковальней. Резкий разрыв с нацистами мог бы привести к оккупации страны Германией, в то время как переговоры с союзниками стопорились. В Хельсинки вновь не знали, кого выбрать.

Описание Советские военные в Питкяранте, 1944 год © Георгий Коновалов/ТАСС

Исход затяжной войны решился летом того же года, когда советские войска под командованием генерал-полковника Говорова взяли Выборг. Финляндия продолжила сопротивляться и после этого, опасаясь, что Москва потребует от нее безоговорочной капитуляции. Однако переговоры пошли по благоприятному для финнов сценарию. Финляндию приняли в ряды союзников. Это влияло на многое: например, ей единственной из стран, поддержавших Гитлера, предоставили самой судить своих военных преступников. Одиозного президента Рюти спешно сместили со своего поста, и его место занял Маннергейм. Притом что Советский Союз мог бы предъявить претензии и к этому лидеру, в Кремле от дальнейшей конфронтации предпочли воздержаться.