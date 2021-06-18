В Дагестане ввели дополнительные ограничения из-за высокого роста заражений коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 18 июня./ТАСС/. Дополнительные ограничения ввели решением оперативного штаба в Дагестане в связи с активным ростом числа заразившихся коронавирусом. В республике установили режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы Дагестана.

"С учетом предложений Роспотребнадзора региона по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в Дагестане, а также наблюдающейся тенденции к росту заболеваемости COVID-19 оперштабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в республике введены дополнительные ограничения. Установлен режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, с 21 июня текущего года на 14 дней, кроме лиц, имеющих завершенный курс вакцинации против коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решением оперштаба с 18 июня 2021 года также запрещается работа организаций общественного питания с 23:00 до 06:00. "Кроме того, запрещается работа фуд-кортов, размещенных в торговых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов (до особого распоряжения), запрещается организация и проведение зрелищных, торжественных, корпоративных и развлекательных мероприятий в организациях общественного питания, за исключением открытых веранд с ограничением присутствующих лиц из расчета не более одного человека на четыре кв. м, но не более 150 человек", - добавили в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, в организациях, оказывающих гостиничные услуги, санаторно-курортных учреждениях необходимо обеспечить пребывание лиц, имеющих вакцинацию против коронавируса.

"Или же пребывающие должны иметь антитела IgG против новой коронавирусной инфекции, отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию ПЦР-методом, полученный не ранее чем за 72 часа[...]", - добавили в пресс-службе.

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов призвал жителей региона вакцинироваться, чтобы избежать прошлогоднего сценария распространения коронавируса, когда в больницах из-за огромного числа заразившихся не хватало коек и врачей. На 18 июня в республике 34 532 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+61 человек за сутки).