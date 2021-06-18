В Коми ужесточили ограничения по коронавирусу и продлили их до 30 июля

СЫКТЫВКАР, 18 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми ужесточили действующие ограничения по коронавирусу - концертные залы можно заполнять лишь наполовину, работодателям рекомендовали перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Все ограничения продлили до 30 июля включительно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 30 июля 2021 года <…>. Кроме того, с 21 июня вводятся ограничения на заполняемость концертных, театральных и кинозалов - не более 50%. Работодателям рекомендовано перевести 30% работников, а также работников старше 65 лет на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении. Также продлили полный запрет на работу ночных клубов и дискотек.

Как отмечал накануне глава Коми Владимир Уйба, который сам находится на лечении от COVID-19 в республиканской инфекционной больнице, количество зараженных коронавирусом за месяц резко возросло - более чем в два раза. В регионе начали открывать дополнительные койки для пациентов с ковидом, увеличив их число в 1,6 раза до 740 коек.

На 18 июня в Коми выявили 44 946 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 70 человек. Выздоровели 43 708 человек, умерли 971.