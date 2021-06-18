План расчистки рек Крыма представят до 21 июня

"Каждое ведомство полностью проходит сейчас ногами каждую речку, каждую траншею, все, что можно для водоотведения. До понедельника будут все планы, и бюджетные деньги на это выделяем еще раз. Все прокапываем, проходим, где можно расчистить и углубить", - сказал Аксенов, общаясь с жителями подтопленного востока Крыма.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с.