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Ситуация в Крыму после сильных ливней

План расчистки рек Крыма представят до 21 июня

Расчистка русел необходима, чтобы предотвратить в дальнейшем подтопления из-за ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма до понедельника подготовят новый план расчистки русел рек, чтобы предотвратить в дальнейшем подтопления из-за ливней, сообщил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Каждое ведомство полностью проходит сейчас ногами каждую речку, каждую траншею, все, что можно для водоотведения. До понедельника будут все планы, и бюджетные деньги на это выделяем еще раз. Все прокапываем, проходим, где можно расчистить и углубить", - сказал Аксенов, общаясь с жителями подтопленного востока Крыма.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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