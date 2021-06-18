Рособрнадзор не зафиксировал сбоев на ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 18 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам 18 июня прошли без серьезных без сбоев, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам 18 июня прошли в рабочем режиме без серьезных без сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.

На участие в ЕГЭ по биологии было заявлено около 149 тыс. человек, из них более 127 тыс. - выпускники текущего года. Свои результаты они получат не позднее 5 июля. На участие в ЕГЭ по английскому языку было зарегистрировано почти 102 тыс. человек, из них выпускников текущего года - более 90 тыс., на немецкий язык - 1 406 участников, французский - 907, китайский - 209, испанский - 171. Результаты можно будет узнать не позднее 7 июля.

В пресс-службе отметили, что пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни: биологию - 28 июня и 2 июля, письменный экзамен по иностранным языкам - 29 июня и 2 июля. Также эти участники могут сдать ЕГЭ во время дополнительного периода в июле.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, для участия в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек. В Рособрнадзоре и Минпросвещения ранее заявляли, что в условиях пандемии график сдачи экзаменов в 2021 г. меняться не будет.