Мурашко призвал вовлекать родных и знакомых в вакцинацию, чтобы обезопасить круг общения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вовлечение близких в кампанию по вакцинированию населения необходимо для создания личной безопасной среды. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Первому каналу.

"Формирование комплексного подхода, вовлечение всего своего круга общения в вакцинальную кампанию - это то, что создает круг безопасности", - сказал он. "Не нужно ждать еще чего-то, обсуждать динамику развития заболеваемости, нужно обезопасить себя и близких", - подчеркнул министр.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.