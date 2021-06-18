В Пензенской области дополнительно развернули 400 коек для больных COVID-19

ПЕНЗА, 18 июня. /ТАСС/. Дополнительные 400 коек развернуты в Пензенской области для больных COVID-19 в связи с ростом числа заразившихся в регионе. Об этом сообщил врио главы Минздрава Пензенской области Александр Никишин на брифинге в пятницу.

"Мы развернули дополнительно около 400 коек, сейчас 1 717 коек задействовано в оказании медпомощи [больным COVID-19]. <…> Мы видим, что доля тяжелых больных растет. Если раньше на реанимационных койках было 20-30 человек, то сейчас в два раза больше", - отметил Никишин.

По словам врио зампредседателя правительства Пензенской области Вячеслава Космачева, в апреле - мае в Пензенской области было плато по заболеваемости COVID-19. В настоящее время началось увеличение числа заболевших - до 78-80 в сутки. "Мы отмечаем поражение возрастного контингента 18-49 лет, чего раньше не отмечалось. Сейчас жители этой категории составляют более 50% среди заболевших. И вторая особенность - это тяжелое течение заболевания в молодом возрасте", - пояснил он.

Космачев добавил, что рост числа заболевших связан с несоблюдением профилактических мер - масочного режима и социальной дистанции, а также со снижением темпов вакцинации. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе полный цикл вакцинации прошли всего 9,89% жителей.

"Сам процесс иммунизации идет недостаточными темпами. Отмечается низкий охват работников медорганизаций - всего 8,5% в структуре привитых, и сотрудников образовательных организаций - 3% в структуре", - сказал на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтвердили 48 601 случай заражения коронавирусом, 45 296 человек выздоровели, 906 пациентов умерли.