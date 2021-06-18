В России с начала года на 14% сократилось число поставленных на учет мигрантов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в России за пять месяцев текущего года, сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в сводке МВД по миграционной ситуации в РФ за январь - май.

"За январь - май 2021 года количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства составило 3 893 014", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 4 546 978.

По данным МВД, на 16% также сократилось количество оформленных приглашений, необходимых иностранцам для въезда в Россию, а также почти на 30% - виз. При этом за пять месяцев текущего года увеличилось число иностранных граждан, которые получили российское гражданство. Так, если с января по май 2021 года 280 330 человек получили гражданство РФ, то за аналогичный период прошлого года это число составило 255 986.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. В минувший вторник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 сентября моратория на выдворение из РФ иностранцев. Ранее действовавшая норма истекала 15 июня.