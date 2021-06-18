Глава "Опоры России" предложил бизнесу премировать привившихся от коронавируса сотрудников

"Первое, что мы думаем делать - это, конечно, некие премии предложить сотрудникам, тем, кто пройдет вакцинацию. К примеру, вы знаете, по российскому законодательству раз в год можно сделать подарок сотрудникам в размере 4 тыс. рублей, который не облагается никакими пошлинами и никаким подоходным налогом, как вариант", - сказал Калинин в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, правительство РФ и региональные власти должны принять для вакцинировавшихся дополнительные поощрительные меры.

"К примеру, вы знаете, что после прививки три дня человек - я сам вакцинировался - и либо после первого, либо после второго компонента человек себя три дня плохо чувствует. <...> И эти три дня сейчас по законодательству, первые три дня больничного - за счет работодателя. Почему бы в этой ситуации не взять эти три дня на Фонд медицинского страхования, это как минимум бы с нас сняло очень серьезное обременение по оплате трех дней больничного, а многие люди чувствуют себя не очень хорошо", - сказал президент организации.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. После этого аналогичное решение об обязательной вакцинации части работающего населения приняли в других регионах - Московской области, Кемеровской области, на Сахалине, в ряде других субъектов РФ заявили о проработке такого вопроса.