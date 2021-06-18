В ВОЗ заявили, что "дельта"-вариант коронавируса становится доминантным по всему миру

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. "Дельта"-вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным по всему миру. Об этом заявила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Это вариант становится доминантным по всему миру в связи с тем, что легче передается от человека к человеку", - отметила она.

Ранее разработчики "Спутник V" заявляли, что российская вакцина более эффективна против индийского штамма, чем любая из тех, результаты исследований которых были представлены для публикации.