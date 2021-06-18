В СФ считают оправданной мерой оказание плановой медпомощи в Москве только привившимся

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решение властей Москвы оказывать плановую медицинскую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса является оправданным и вынужденным в текущих условиях, считает российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Ранее соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте столичного департамента здравоохранения. Исключение составляют люди с онкологией и с заболеваниями крови.

"Это вынужденная и оправданная мера, чтобы не отвлекать персонал. Ведь непривитые люди - потенциальный источник заражения. Для оказания им плановой помощи нужно организовывать особые зоны, целые обсервационные отделения, куда поступает человек, находится там какое-то время до получения результатов теста. Это тоже не на 100% информативно, это существенное отвлечение медицинского персонала", - сказал Круглый.

Также сенатор отметил, что это решение будет служить дополнительной мотивацией для граждан пройти вакцинацию. Он добавил, что среди россиян в данный момент "очень сильна нерешительность по отношению к вакцинации". "Очень сильно звучат голоса антипрививочного движения, очень много ложной информации в социальных сетях. Все это приводит к тому, что люди опасаются прививаться", - отметил Круглый.

"Сейчас все силы опять вынуждены бросить на борьбу с COVID-19. Почему все это происходит? Потому что [фиксируются] низкие темпы вакцинации, не вырабатывается коллективный иммунитет. В тех странах, где удалось провести в короткие сроки массовую иммунизацию, там действительно пандемия сошла на нет", - подчеркнул сенатор.

Как уточняется на сайте столичного департамента здравоохранения, права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией. Уточняется, что экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю Москвы независимо от его статуса вакцинации.