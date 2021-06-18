Почти 540 тыс. мигрантов оформили с начала года патент на работу в России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Почти 540 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства оформили патент на работу в России за пять месяцев текущего года, следует из статистических данных МВД по миграционной ситуации за январь - май 2021 года.

"За январь - май 2021 года оформлено 538 704 патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства", - говорится в сообщении. При этом данная цифра за указанный отрезок времени в прошлом году составила 585 018.

При этом более чем на треть сократилось количество действительных патентов на конец отчетного периода, на 22% - количество действительных разрешений на работу иностранцам. "Всего за отчетный период поступили 543 277 уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность", - сказано в материалах МВД. При этом за аналогичный период прошлого года их было на 12% больше - 619 188.

Ранее в пресс-центре МВД России ТАСС сообщили, что порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.