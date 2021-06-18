На Ставрополье из-за непогоды уборку зерновых начнут позже обычного

ПАДИНСКОЕ /Ставропольский край/, 18 июня. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья начнут уборку зерновых в конце июня 2021 года, позже обычного срока на полторы недели. Причиной стали обильные дожди и заморозки. Об этом сообщил в пятницу министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"В связи с повышенной влажностью и низким температурным режимом, созревание озимых идет с запозданием до десяти дней. Массово в уборку планируем вступить в конце июня", - сказал он на выездном совещании министерства о подготовке к уборочной кампании.

В 2020 году уборку зерновых в регионе начали в середине июня. Сев озимых культур под урожай 2021 года в крае проходил в условиях засухи, но зимние и весенние осадки позволили стабилизировать ситуацию. "Ситуация неплохая, мы практически выровняли состояние общее наших посевов. <...> У нас очень хороший потенциал урожая 2021 года", - отметил министр.

Общая уборочная площадь составит в этом году 2,2 млн га. К уборочной кампании привлекут 37 тыс. человек и 67 тыс. единиц техники. Уборку зерновых в регионе планируют провести в течение 20 дней с момента начала. "По прогнозу управлений сельского хозяйства ожидаемое производство зерновых культур составит 8 млн тонн или 20% к 2020 году", - сказал на совещании первый замминистра Вячеслав Дридигер.

Ранее сообщалось, что урожай зерна в 2020 года был меньше 2019 года на 38% (5,2 млн тонн без учета кукурузы). Основной причиной снижения производства в 2020 году стали неблагоприятные погодные условия - засуха, град и заморозки.