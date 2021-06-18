В Тульской области учредили конкурс для педагогов "Призвание - учить" с денежными премиями

ТУЛА, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков в пятницу в Туле подписали соглашение о проведении в июне - сентябре 2021 года конкурса для педагогов региона "Призвание - учить". Победители в 11 номинациях получат денежные премии благотворительного фонда "Эмпатия" на общую сумму 8 млн рублей, основанного Шелковым, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Сегодняшнее соглашение нацелено на поддержку наших учителей, это дополнительный стимул. В конкурсе, который мы запускаем будет порядка 11 номинаций. Речь идет как об учителях, которые работают в школах в областном центре, в муниципальных образованиях, так и, что очень важно, об учителях отдаленных сельских школ", - сказал журналистам Дюмин по итогам подписания документа.

Губернатор отметил, что критерии отбора победителей конкурса "Призвание - учить", которых будет по трое в каждой номинации, объявят позже. По данным пресс-службы областного правительства, общая сумма премий составит 8 млн рублей. Победители конкурса получат призы: по 100 тыс. рублей единовременно или по 15 тыс. и 20 тыс. рублей в течение 12 месяцев в качестве доплаты к основному заработку. "Действительно, будет возможность [определить] лучших и самых достойных учителей области и наградить их, хотя бы отчасти, за действительно тяжелый труд", - отметил Шелков.

Документы для участия в конкурсе можно подать в электронном виде. Награждение победителей - по три человека в каждой номинации - планируют провести в октябре, в преддверии Дня учителя.

Благотворительный фонд "Эмпатия" основан в 2019 году Михаилом Шелковым для поддержки и содействия общественно значимой деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства и просвещения. Принять участие в благотворительной программе могут как опытные педагоги, так и молодые специалисты школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Программа фонда бессрочна и делится на несколько этапов, первым из которых стала материальная поддержка учителей школ Свердловской области.

В 2018 году в Туле при участии "ВСМПО-Ависма" и ГК "Ростех" создали творческий индустриальный кластера "Октава" - культурно-образовательный центр, созданный на базе бывших цехов одноименного действующего завода в Туле. Он включает в себя музей станка, высшую техническую школу, многофункциональные залы для проведения лекций и культурных мероприятий, техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую и студию звукозаписи. В 2020 году в "Октаве" госкорпорация "Ростех" открыла молодежный акселератор, где участники могут доработать собственные проекты, включиться в команду к лидерам других проектов, получить знания и навыки в области технологического предпринимательства.