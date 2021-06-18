Учебники истории под редакцией Мединского появятся в магазинах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Учебники по истории под редакцией помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского могут войти в массовое использование уже осенью 2021 года. Об этом в пятницу заявил ТАСС руководитель Центра общественных наук АО "Издательство "Просвещение" и соавтор пособия Сергей Тырин.

"Летом, в течение месяца, можно будет уже увидеть первые тиражи - это несколько тысяч экземпляров - в магазинах. Например, интернет-магазинами учебники по всеобщей истории уже приобретаются. Сейчас они выйдут, их можно будет посмотреть, будет налажена работа методистов. Я думаю, что в следующем сезоне эти учебники уже войдут в массовое использование", - сказал он.

Линейка учебников по истории под редакцией Владимира Мединского имеет две особенности, рассказал ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН и соавтор учебников Руслан Гагкуев. "Одна из главных особенностей линейки этих учебников, которая была положена в основу при создании, это тесная интеграция курсов отечественной истории и всемирной истории. Сделать это было сложно, но, с другой стороны, было основание для этого. <…> При работе над этими учебниками старались очень четко прописать взаимосвязь тех событий, которые происходили в России, с теми событиями всемирной истории которые в это же время происходили в других странах", - сказал он в рамках круглого стола на тему "Как писать об истории XX века в школьных учебниках?" на книжном фестивале "Красная площадь".

Другая особенность, которой также уделили большое внимание, это патриотическое воспитание, отметил Гагкуев. "Большое внимание уделяется при этом не только военной истории, что тоже, конечно, есть по причине того, что в подготовке линейки участвовали члены Российского военно-исторического общества, но и воспитанию патриотизма при помощи культуры, наших выдающихся деятелей, современников в том числе", - заявил он.

В учебно-методический комплекс также вошла книга по военной истории России. "Впервые эта книга вышла несколько лет назад. Не так давно было ее второе издание. И она также составляет единый комплекс с тем курсом, который был создан под редакцией Мединского", - заключил Гагкуев.

В марте научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что учебники по истории под редакцией Мединского одобрены Министерством просвещения РФ. Они включают в себя полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. Создатели заканчивают повествование сегодняшним днем, включен также и анализ пандемии коронавируса и ее последствий. При этом российская история представлена синхронно по отношению к всеобщей истории, показана неразрывная связь отечественной истории с тем, что происходило в мире в различные эпохи.