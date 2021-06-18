Волгоградский музей получил в дар редкие артефакты железного века

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Коллекцию Волгоградского областного краеведческого музея пополнили сосудом и кувшином салтово-маяцкой культур (археологическая культура эпохи железного века на Юге России и юго-востоке Украины - прим. ТАСС), найденными при археологических раскопках в Урюпинском районе региона. Об этом рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе обладминистрации.

"По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, археологические работы проводились в хуторе Попов в октябре 2020 года. Уникальные экспонаты - поминальные предметы культуры Хазарского каганата - станут частью экспозиции "Археология. От каменного века до Средневековья" и позволят пролить свет на этнокультурные процессы, которые происходили на территории региона в VIII - начале Х века н.э.", - сказали в пресс-службе.

Передача редких предметов состоялась в рамках акции "Архео-Артефакт 2021", приуроченной к празднованию Европейского археологического дня. В эти дни музеи, научно-исследовательские организации и институты организовывают разнообразные лекции и экскурсии для посетителей, направленные на популяризацию истории родного края, уточнили в пресс-службе.

Волгоградская область богата памятниками археологии: между Волгой и Доном проходили различные племена, носители культурных традиций. В коллекциях музеев региона, в частности, находятся уникальные экспонаты палеолита, раннего железного века, сарматской эпохи, средневековья.

Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры - один из крупнейших, занимающихся археологией Нижнего Поволжья. Уже 30 лет его специалисты ежегодно проводят полевые выезды, разведки, раскопки, что вносит существенный вклад в сохранение исторической памяти, формирование исторического наследия для будущих поколений.