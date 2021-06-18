В ВОЗ заявили, что в Африке растет число зараженных коронавирусом из-за штамма "Дельта"

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Быстрый рост числа новых заболевших COVID-19 зафиксирован в Африке в результате распространения штамма коронавируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии. Об этом сообщил в пятницу южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на последние данные, предоставленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"За одну неделю в 22 странах Африки количество новых инфицированных коронавирусом увеличилось на 20%, - отметили специалисты ВОЗ. - Наибольший прирост заболевших отмечается в Демократической Республике Конго, Намибии и Уганде, где достигнуты национальные пики по числу инфицированных в течение недели". При этом вариант "Дельта" стал доминирующим в 14 африканских государствах.

ВОЗ подчеркивает, что одним из факторов распространения инфекции является несоблюдение населением африканских стран профилактических мер по борьбе с коронавирусом, включая ношение масок и социальное дистанцирование. На континенте также очень медленно проходит вакцинация, к текущему дню менее одного процента жителей Африки получили вакцину от COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло сейчас 5 132 748, умерли 136 228 человек. Наибольшее количество инфицированных COVID-19 зафиксировано в ЮАР, Марокко и Тунисе.