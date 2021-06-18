Спрос на посуточную аренду курортного жилья в России увеличился до 19% на фоне ограничений

МОСКВА, 18 ИЮНЯ. /ТАСС/. Спрос на посуточную аренду жилья на некоторых российских курортах увеличился до 19% на фоне ограничительных мер в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС в пятницу основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"В период с 14 июня, когда стали появляться новости об ограничениях в Москве, по 16 июня, до подтопления Крыма, спрос на краткосрочную аренду в Сочи вырос на 15%, в Краснодаре - на 7%, в Евпатории - на 11%, Судаке - на 19%, Геленджике - на 18%. Роста цен как такового нет, не более 5%", - сказал собеседник информагентства, уточнив, что динамика приведена в сравнении с предшествующими тремя днями.

Однако пока, по его словам, речи о резких скачках спроса на курорты России не идет, текущие ограничения вряд ли сильно поменяют тренды внутреннего туризма этого лета, считает Кузнецов. "Даже если их продлят, то они недостаточно жесткие, чтобы туристы отменили все свои поездки или наоборот, устремились из столиц в незапланированные путешествия", - полагает он.

При этом эксперт отметил, что после введения ограничений популярность Москвы немного упала, но не более, чем на 10-15%. "Повальной отмены поездок в Москву из других регионов мы не видим. В основном, поездки в Москву отменяют люди, которые собирались на конкретные мероприятия. Но многие фестивали были отменены задолго до указов Собянина", - прокомментировал он.

Объем заявок на посуточную аренду жилья в Санкт-Петербурге на этой неделе (с 14 по 17 июня) примерно такой же, как был месяц назад, добавляют в "Суточно.ру". "Можно сделать вывод, что текущие ограничения в Санкт-Петербурге туристов не пугают и они все равно планируют поездки", - пояснил Кузнецов.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 29 июня включительно дополнительные ограничительные меры, действующие с прошлой недели из-за роста заболеваемости COVID-19, и ввел новые. В четверг запрет на работу фудкортов, проведение массовых мероприятий численностью более 3 тыс. человек и другие ограничения также вступили в силу в Санкт-Петербурге.