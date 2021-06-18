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Индийский штамм в Москве и авиасообщение с Турцией.
Индийский штамм в Москве и авиасообщение с Турцией.
Индийский штамм в Москве и авиасообщение с Турцией.
Индийский штамм в Москве и авиасообщение с Турцией.
Индийский штамм в Москве и авиасообщение с Турцией.
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Индийский штамм в Москве и авиасообщение с Турцией. Главное о коронавирусе за 18 июня

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 281 309​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 17 262 (максимум с 1 февраля). За сутки умерли 453 человека (максимум с 18 марта), за весь период — 128 445. Ключевую статистику эпидемии смотрите здесь.
  • Обязательная вакцинация части граждан, как в Москве, при необходимости будет введена в других регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Отменен музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня.
  • Кремлевский дворец отменил выпускной бал, намеченный на 25 июня.
  • Минздрав заявил, что ревакцинироваться после вакцинации "Спутником V" нужно ежегодно.
  • Низкие темпы вакцинации, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции привели к ухудшению ситуации, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
  • Минобороны разрабатывает средство от коронавируса в форме жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы.
  • Сервисы объявлений блокируют продажи сертификатов о вакцинации.
  • Россия возобновит авиасообщение с девятью странами: Турцией, США, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Иорданией и Ирландией.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 269 145 случаев заражения, из них новых — 9 056 (максимум с начала пандемии). Госпитализированы 1764 человека. 
  • Ограничительные меры на посещение ночных заведений, детских площадок в парках и игровых комнат, а также работу фудкортов продлили до 29 июня. При этом режим нерабочих дней отменят с 21 июня. Столичные больницы временно будут оказывать плановую помощь только вакцинированным пациентам. Исключение — люди с онкологией и заболеваниями крови. Подробнее о новых мерах в Москве читайте здесь.
  • Почти у 90% вновь заболевших москвичей обнаружен индийский штамм. Уровень популяционного иммунитета снизился до 25%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
  • Доля заразившихся в столице превысила 10% населения (подсчеты ТАСС). 
  • Все школы города смогут самостоятельно принять решение об организации и датах проведения выпускных вечеров
  • Павильоны "Здоровая Москва" в городских парках будут работать только для вакцинации.
  • Для вакцинации мигрантов в столице могут использовать "Спутник Лайт".

Мир

  • Всего зафиксировано более 177,5 млн случаев заражения, умерли 3 844 114 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • У инфицированных индийским штаммом коронавируса ("Дельта") очень быстро возникает высокая вирусная нагрузка в горле, из-за чего они зачастую могут заражать других, сами не подозревая об инфекции, заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.
  • Ровно 30% взрослых жителей стран Евросоюза (111 млн человек) получили обе дозы вакцины.
  • Крупнейший в Европе уличный карнавал вновь отменили.
Теги
Пандемия COVID-19
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