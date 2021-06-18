Законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости отозвали из Госдумы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Депутат от фракции "Единая Россия" Родион Букачаков в пятницу отозвал внесенный им в четверг законопроект о штрафе в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/ч в черте города. Соответствующее уведомление размещено в думской электронной базе.

Законопроектом предлагалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях положением, что "превышение скорости в населенных пунктах <...> на величину более 10 [км/ч], но не более 20 км/ч - влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей".

Обращение с просьбой отозвать законопроект, как и положено по регламенту Госдумы, Букачаков направил на имя спикера палаты Вячеслава Володина.

Володин в пятницу в своем Telegram-канале подверг критике данную и другие подобные инициативы, назвав их плохо проработанными. Он призвал "не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки".

Всего в четверг, когда Госдума провела заключительное заседание весенней сессии и всего седьмого созыва, Букачаков, один или в группе авторов, внес на рассмотрение палаты 17 законопроектов на разную тематику. Все они в пятницу были им отозваны.