Воронежские власти вернулись к дистанционному приему граждан из-за роста случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за роста числа заражений коронавирусом перешли на дистанционный формат приема граждан по личным вопросам. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале в пятницу.

"К сожалению, вернулись к режиму дистанционного общения на личных приемах", - написал он.

В течение последних десяти суток в Воронежской области наблюдают рост числа заражений коронавирусом: если на 8 июня прирос составлял 140 человек в сутки, на 18 июня зафиксировали увеличение на 189 человек в сутки. В регионе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки отменили все массовые мероприятия.

Ранее ТАСС сообщал, что с 1 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев возобновил личный прием жителей региона в очном формате, из-за пандемии переведенный прошлой весной в дистанционный режим. К этому же формату с 1 июня вернулись все общественные приемные органов.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 87 742 случая заражения коронавирусом, из них 83 088 человек выздоровели, 3 647 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.