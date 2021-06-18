Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в интернете о продаже сертификатов вакцинации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор с начала года заблокировал или удалил порядка 150 страниц в интернете с информацией, в том числе касающейся продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2020 года по тематике, связанной с распространением недостоверной информации о коронавирусе, было удалено или заблокировано свыше 1 тыс. материалов.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если же распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.