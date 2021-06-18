На Кубани обнаружили останки девяти мирных граждан в рамках дела о геноциде в годы войны

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Краснодарском краю совместно с региональным отделением общественного движения "Поисковое движение России" обнаружили в Темрюкском районе останки девяти человек, назначена экспертиза. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении СК РФ в пятницу.

"В ходе поисковых работ обнаружены останки девяти человек, трое из которых, по предположительным данным, дети. В рамках расследуемого Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны на месте обнаружения захоронения организовано производство следственных действий с целью извлечения останков погибших и их дальнейшей идентификации", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что будут проводить судебно-медицинские и генетические экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти.

По данным ведомства, территорию Темрюкского района, где нашли останки, исследовали в период с 2004 по 2009 год, тогда обнаружили ранее неисследованное захоронение 100 мирных граждан, относящееся к неучтенным военным захоронениям погибших в годы оккупации региона в период Великой Отечественной войны. Раскопки, в ходе которых обнаружили новые останки завершили в пятницу.

"Следственный комитет России просит лиц, обладающих сведениями об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных на территории Темрюкского района, сообщить известные им сведения", - добавили в краевом следственном управлении.