В Туве запретили выпускные в кафе, ночных клубах и театрах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера запрещены в Туве в заведениях общественного питания, театрах, домах культуры из-за коронавируса. Об этом сообщается в указе врио главы Тувы Владислава Ховалыга, размещенном в пятницу на официальном портале республики.

Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны прошлого года. Он неоднократно продлялся и изменялся. Сейчас в республике продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей, подростков и молодежи, действует масочный режим, наполнение залов при культурно-массовых мероприятиях ограничено на 50%.

"Запретить празднование выпускных вечеров в помещениях объектов общественного питания (закусочные, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, столовые, бары, кафе, кафетерии, караоке-бары, банкетные залы, банкетные дома, рестораны, ночные клубы), театрах, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях, в том числе в домах культуры", - говорится в документе.

По данным Минздрава Тувы, с начала года в регионе коронавирус диагностировали у более чем 1,2 тыс. человек, умерли 32 пациента. В 2020 году было выявлено около 14,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 174 человека умерли.