Эксперт: доля иностранцев в турпотоке в Италии едва достигла 50% от показателя 2019 года

РИМ, 18 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Число иностранных туристов в Италии в первой половине этого года на 50-60% меньше, чем в период до пандемии. Как пояснил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС президент национальной ассоциации представителей гостиничного бизнеса Federalberghi Бернабо Бокка, во многом это объясняется отсутствием туристов из США и России.

"Туризм из России и бывших советских республик составляет важнейшую часть, это туристы большого экономического потенциала, и они крайне важны для целого ряда наших туристических направлений", - отметил Бокка. По его мнению, сохранение в Италии карантина для приезжающих из России в условиях, когда Греция и Хорватия разрешили въезд для привитых "Спутником V", создает "ситуацию нечестной конкуренции". "Мы просим итальянское правительство скорее принять решение, поскольку мы ждем российских туристов", - сказал собеседник агентства.

Он указал, что некоторые страны отошли от общей европейской линии в вопросах туризма и приема туристов из не входящих в ЕС стран. "Мы - туристическая страна и не должны следовать европейским нормам. На настоящий момент наши данные за этот год ниже, чем в первой половине 2020 года, первые два месяца которого - январь и февраль - были нормальными", - продолжил он.

"Сейчас доля иностранного туризма в Италии на 50-60% меньше, чем до пандемии, и хотя мы получаем бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь, в целом настоящий подъем ожидается уже в следующем году", - сказал Бокка.

Он уточнил, что в основном речь идет о городах искусств, которые в прошлом году потеряли около 80% в сфере туризма по сравнению с 2019 годом. "Поэтому даже если сейчас мы регистрируем рост брони от иностранных туристов на 15%, в целом остается на 60% меньше туристов, чем в год до пандемии. И в первом полугодии особых изменений ожидать не приходится, надежда на осень", - рассказал президент Federalberghi.

Он также отметил, что закрытие и разорение грозит не только гостиницам, на которые приходится 30-35% трат в турпоездке иностранца. "Теряют магазины, рестораны, компании транспортных услуг. Проблема еще и в нехватке рейсов. Многие авиакомпании сократили и персонал, и флот, и прежде, чем они вернутся к нормальному режиму работы, понадобится время. Мы пытаемся спасти туристический сезон 2021 года, но очевидно, что все переносится на следующий год", - заключил он.

Правила для россиян

На данный момент из России в Италию можно приехать только по уважительным причинам (работа, лечение, учеба) и обладателям постоянного вида на жительство. Несмотря на возобновление даже чартерных перевозок компаниями S7 и "Победа", по туристической визе приехать нельзя. Для всех приезжающих из России в Италию помимо результата теста на коронавирус предусмотрен двухнедельный карантин.

Ранее ЕС постановил разрешить с конца месяца свободный въезд для американцев. С 1 июля на территории ЕС начинает действовать так называемый зеленый сертификат (о вакцинации признанными в ЕС вакцинами, о перенесенном ковиде или отрицательном результате теста на коронавирус), но пока не называются сроки возможного расширения его действия на граждан неевропейских государств.