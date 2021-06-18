СМИ: в Канаде демонтировали памятник первому премьер-министру страны

ОТТАВА, 18 июня. /ТАСС/. Памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду (1815-1891) в пятницу был снят с пьедестала в городе Кингстон (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CTV.

Решение о сносе монумента принял городской совет на фоне сообщений об обнаружении останков несовершеннолетних индейцев на заднем дворе одной из бывших школ для детей коренных жителей Канады. Памятник Макдональду простоял в городском парке Кингстона 135 лет. Монумент отправлен на хранение на городской склад. В прошлом году власти Кингстона отказалась сносить данный памятник, несмотря на требования противников расизма, которые несколько раз его оскверняли.

В конце мая стало известно, что на территории бывшей школы для детей индейцев в городе Камлупс (провинция Британская Колумбия) в ходе раскопок были обнаружены захороненные останки 215 несовершеннолетних. Эта школа функционировала с 1890 по 1969 год и была одной из самых крупных в Канаде. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями в том числе занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда 638 млн долларов США) пострадавшим.