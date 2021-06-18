Делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в Турции

Ситуация в Крыму после сильных ливней

"Вода Крыма" сообщила, что водоснабжение Керчи полностью стабилизируется в течение суток

Также организовано дополнительное обеззараживание резервуаров с водой, которое проводят дважды в день

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