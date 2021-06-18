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Делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в Турции

Делегация российских экспертов завершила оценку ситуации в Турции - Голикова.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаТурцияРоссия
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