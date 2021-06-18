Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", - сказала она.

Голикова напомнила, что до 23:55 минут 21 июня авиационное сообщение приостановлено.

Она отметила, что решение было принято после поездки российской инспекционной группы в Турцию. Визит состоялся по договоренности с республикой. В составе группы были представители Роспотребнадзора, Минздрава, Ростуризма, чтобы всеобъемлюще оценить ситуацию, которая есть на сегодняшний день в Турции, и готовность принимать туристов из России, сказала Голикова.

РФ с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии"). 31 мая в оперштабе сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах.

Восстановление авиасообщения с другими странами

Россия также возобновляет авиасообщение с Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Ирландией, Болгарией и Иорданией.

"Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе с <...> Королевством Бельгия. <...> Также принято решение возобновить авиасообщение с Иорданским Хашимитским Королевством <...> и с Республикой Ирландия", - сказала она, отметив, что на регулярной основе будет возобновлено авиационное сообщение с Итальянской Республикой, Республикой Кипр и Болгарией.

Кроме того, было принято решение возобновить воздушное сообщение с США на регулярной основе, но с ограничением количества рейсов.

"Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами", - сказала Голикова. Она добавила, что авиасообщение возобновляется по маршруту Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк.

Как уточнила Голикова, принятые оперативным штабом решения о возобновлении авиасообщения между Россией и рядом стран, включая США, вступят в силу 28 июня.

"Мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение [частоты] авиационного сообщения произойдут с 28 июня 2021 года", - сказала она.

Увеличение числа авиарейсов

Кроме того, Россия планирует с 28 июня увеличить количество рейсов в ряд стран и расширить географию авиасообщения с Грецией.

"Предложено <...> увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Греческой Республикой <...>. Так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов РФ", - сказала Голикова.

По ее словам, рейсы могут запустить в Салоники и Ираклион, в аэропорт Араксос (обслуживает Патры), а также на Родос, Корфу и Закинтос. Кроме того, может быть увеличено количество рейсов в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Оперштаб также рекомендовал включить Китай и Лихтенштейн в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию.

"Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан Китайской Народной Республики и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию", - сказала Голикова на брифинге.

Она напомнила, что требования китайской стороны о въезде в КНР достаточно жесткие. "Но мы надеемся, что эти ограничения постепенно будут сниматься. И наши граждане также смогут посещать и с деловыми, и с туристическим целями Китайскую Народную Республику", - добавила вице-премьер.

Российские вакцины

Голикова также сообщила, что некоторые зарубежные страны заявили о готовности принимать россиян, привившихся от коронавируса российскими вакцинами.

"В ряде государств принято решение о том, что на территорию этих государств допускаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами. Наверное, вы зададите вопрос по поводу того, что наши вакцины пока не признаны Всемирной организацией здравоохранения, и ряд государств в свои правила включает только вакцины, которые признаны ВОЗ. Тем не менее ряд государств из тех, которые сейчас открыты, <...> готовы принимать наших граждан, вакцинированных российскими вакцинами. В первую очередь вакциной "Спутник V", - сказала Голикова.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы, в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию, а также чартерное - в Албанию.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 177,5 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 281 309 случаев заражения, выздоровели 4 850 659 человек, умерли 128 445. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.