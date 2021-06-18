"Вода Крыма" сообщила, что водоснабжение Керчи полностью стабилизируется в течение суток

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Водоснабжение Керчи, нарушенное накануне в результате затопления насосной станции, будет полностью стабилизировано в течение суток, сообщил директор по производству предприятия "Вода Крыма" Игорь Данилович на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в пятницу.

"Основное, с чем мы столкнулись сразу, что у нас был затоплен машинный зал второго хозяйственно-питьевого подъема насосной станции ВОС города Керчи. Из-за этого нам вчера пришлось оставить 12 000 абонентов без централизованного водоснабжения. Но после проведенного ряда мероприятий мы пришли к тому, что вечером уже имели 2 265 абонентов, а после проведенных ночью мероприятий - 1 500. К двум часам дня у нас были четко выполнены работы по насосной станции второго подъема, запущен был в 14:15 насос, который качал на эти полторы тысячи. В течение суток мы придем к тому, что стабилизируется водоснабжение в домах данных абонентов", - сказал Данилович.

Также организовано дополнительное обеззараживание резервуаров с водой, которое проводят дважды в день. Данилович заверил, что никаких угроз для потребителей воды сейчас нет, что подтверждает лабораторный контроль.