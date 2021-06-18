Голикова призвала россиян вакцинироваться при планировании отпуска за рубежом

"Я бы хотела обратить внимание на рекомендации, о которых мы настоятельно просим наших граждан, - сказала она в пятницу на брифинге в Доме правительства. - При планировании отпуска просьба все-таки вакцинироваться, поскольку в ряде государств принято решение о том, что на территории этих государств принимаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами".

По словам Голиковой, несмотря на то, что отечественные вакцины пока не признаны Всемирной организацией здравоохранения, ряд стран уже готов принимать граждан, вакцинированных российскими препаратами. "Ряд государств, из тех, что сейчас открыты, высказали пожелание, что они готовы принимать наших граждан, вакцинированных российскими вакцинами. В первую очередь, вакциной "Спутник V", - пояснила она.

Статистика вакцинации

По словам Голиковой, число вакцинированных от коронавируса в РФ первым компонентом составило 19,7 млн. "На утро сегодняшнего дня в РФ первым компонентом вакцинированы 19,7 млн человек, а обоими компонентами - 16,1 млн человек", - сказала она.

За последние два дня произошел рост ежесуточных объемов вакцинации, отметила Голикова. "В целом по РФ [рост объемов вакцинации составил] порядка 5%, серьезный рост произошел в Москоской области - за последние двое суток - 34%. Далее идет Сахалинская область - 30%. Чуть больше 12% - это город Москва", - добавила вице-премьер.

Она напомнила, что в ряде субъектов главными санитарными врачами в связи с ростом заболеваемости было принято решение о вакцинации отдельных групп населения, речь в первую очередь идет о тех группах, которые имеют контакт с большим количеством людей. "Использование вакцинации как профилактического средства является абсолютно необходимым для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с заболеваемостью", - отметила Голикова.

Голикова отметила, что уровень смертности в РФ вырос на 14% за последние два дня.

Ревакцинация

Ревакцинацию от ковида в условиях неблагоприятной эпидситуации стоит проводить через полгода, отметила она. "Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались какими-либо вакцинами, (нужно) проводить не ранее, чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, то есть эпидемиологического подъема, в котором мы сейчас находимся, - через шесть месяцев", - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер указала на важность решения о ревакцинации тех, кто привился более полугода назад. "Я обращаюсь ко всем и очень прошу еще раз об этом подумать. Почему подумать - я уже сказала, что болеют теперь молодые люди от 20 до 49 лет, к сожалению, несвоевременно принимают решения об обращении к врачу", - отметила она.

"Вакцинацию граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в зависимости от сроков перенесенного заболевания нужно проводить не ранее, чем через шесть месяцев после выздоровления", - добавила Голикова.