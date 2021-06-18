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Пандемия COVID-19
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Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в России за пять дней выросла на треть

По словам вице-премьера, по Москве показатели выше - 54,4%
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за последние пять дней на 34,4% превысила показатели аналогичного периода прошлой недели.

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Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

"Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4%, по Москве показатели выше - 54,4%", - сказала Голикова.

Она отметила, что лидерами по заболеваемости являются Москва и Московская область.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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