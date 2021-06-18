Голикова заявила, что заболеваемость ковидом в России за пять дней выросла на треть

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за последние пять дней на 34,4% превысила показатели аналогичного периода прошлой недели.
Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.
"Прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой недели составил 34,4%, по Москве показатели выше - 54,4%", - сказала Голикова.
Она отметила, что лидерами по заболеваемости являются Москва и Московская область.