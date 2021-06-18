Более 6,5 тыс. школьных мест планируют создать на Ставрополье до 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. новых мест в образовательных учреждениях планируют открыть в Ставропольском крае до 2024 году, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время совещания с Министерством просвещения РФ.

"В этом году мы планируем завершить строительство и реконструкцию пяти школ. Две из них в Кисловодске, остальные - в Пятигорске, Михайловске, селе Величаевском Левокумского муниципального округа. В результате дополнительно будет создано 2530 мест в системе общего образования. В целом в 2021-2023 гг. на Ставрополье планируется создать дополнительно более 6,5 тыс. мест в школах и более 3 тыс. - в детских садах", - пояснил Владимиров.

Он уточнил, что строительство школ в Ставропольском крае проходит, в том числе в рамках краевого проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". В настоящее время в крае работают более 800 учреждений, где обучаются около 138 тыс. детей. Система школьного образования края состоит из более чем 600 учреждений, где обучаются более 300 тыс. детей.

Создание новых учреждений позволяет повышать доступность образования - на Ставрополье полностью ликвидировано трехсменное образование в школах и ликвидирована очередь в детские сады среди детей в возрасте от 3 лет. Новые школы строятся в наиболее густонаселенных городах, а также муниципалитетах, где нет своих учреждений. Детские сады возводят с ясельными группами, чтобы обеспечить местами детей в возрасте до трех лет.